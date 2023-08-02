Криворучко Евдокия Анисимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.06.1890
Дочь: (Криворучко) Феодора Михайловна
Отец ребёнка: Криворучко Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
12.09.1892
Дочь: Цысь (Криворучко) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Криворучко Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Криворучко Иван Михайлович
Отец ребёнка: Криворучко Михаил Сергеевич
Смерть
Неизвестно