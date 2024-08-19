Вахрушева Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Вахрушев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Вахрушев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Вахрушев Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Вахрушев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Вахрушева Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Вахрушев Григорий Яковлевич
Смерть
Неизвестно