Вахрушева Клавдия 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВахрушева Клавдия

Вахрушева Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Вахрушев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Вахрушев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Вахрушев Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Вахрушев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Вахрушева Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Вахрушев Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.