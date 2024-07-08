Старкова Анна Александровна 06.08.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Старкова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Рождение ребёнка
1936

Сын: Старков Валентин Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван

Рождение ребёнка
20.12.1939

Сын: Старков Николай Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван

Смерть
Неизвестно

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