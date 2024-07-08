Старкова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Рождение ребёнка
1936
Сын: Старков Валентин Иванович
Отец ребёнка: Старков Иван
Рождение ребёнка
20.12.1939
Отец ребёнка: Старков Иван
Смерть
Неизвестно