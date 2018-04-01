Никитина Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Дата смерти

?.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Свистунова Галина Александровна

Отец ребёнка: Никитин Александр Александрович

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Никитин Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Александр Александрович

Смерть
?.04.2018
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