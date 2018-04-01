Никитина Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1944
Дата смерти?.04.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Свистунова Галина Александровна
Отец ребёнка: Никитин Александр Александрович
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Никитин Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.2018