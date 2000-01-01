Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1723 г.р.

Мать

1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Михаил Дмитриевич

Мать: Ульяна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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