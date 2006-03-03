Гизетдинова (Музипова) Таслима Музиповна
Место рожденияСело Имянлебаш, Токмакская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Россия
Дата рождения20.08.1915
Дата смерти03.03.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гизетдинов Акрам Гильмутдинович
Смерть
03.03.2006
Похороны
Неизвестно