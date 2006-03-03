Гизетдинова (Музипова) Таслима Музиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гизетдинова (Музипова) Таслима Музиповна

Место рождения

Село Имянлебаш, Токмакская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Россия

Дата рождения

20.08.1915

Дата смерти

03.03.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гизетдинов Акрам Гильмутдинович

Рождение ребёнка
20.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гизетдинов Акрам Гильмутдинович

Смерть
03.03.2006
Похороны
Неизвестно

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