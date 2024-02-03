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Лобачева Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобачев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Лобачева) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Лобачев Василий Иванович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Лобачев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Лобачев Василий Иванович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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