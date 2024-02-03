Лобачева Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Лобачева) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Лобачев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Лобачев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно