Поносов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1909
Дата смерти28.12.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1935
Дочь: Шумкова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Поносова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
30.06.1946
Дочь: Соломенникова Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Поносова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
14.12.1950
Дочь: Тычинина Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Поносова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
01.01.1957
Дочь: Садовова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Поносова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
23.01.1964
Дочь: Шелунцова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Поносова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучаева Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Поносова Зоя Павловна
Смерть
28.12.1983
Похороны
Неизвестно