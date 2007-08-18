Поносов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоносов Михаил Иванович

Поносов Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1909

Дата смерти

28.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1935

Дочь: Шумкова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Поносова Зоя Павловна

Рождение ребёнка
30.06.1946

Дочь: Соломенникова Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Поносова Зоя Павловна

Рождение ребёнка
14.12.1950

Дочь: Тычинина Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Поносова Зоя Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1957

Дочь: Садовова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Поносова Зоя Павловна

Рождение ребёнка
23.01.1964

Дочь: Шелунцова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Поносова Зоя Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучаева Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Поносова Зоя Павловна

Смерть
28.12.1983
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close