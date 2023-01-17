Ермаков Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1916
Дата смерти08.12.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1916
Отец: не указан
Мать: Власикова Мария
Рождение ребёнка
03.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
08.02.1948
Сын: Ермаков Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
28.02.1952
Сын: Ермаков Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
02.03.1955
Дочь: Крюкова Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1981