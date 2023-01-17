Ермаков Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Георгий Иванович

Ермаков Георгий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1916

Дата смерти

08.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1916

Отец: не указан

Мать: Власикова Мария

Рождение ребёнка
03.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Акимовна

Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.02.1948

Сын: Ермаков Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Акимовна

Рождение ребёнка
28.02.1952

Сын: Ермаков Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Акимовна

Рождение ребёнка
02.03.1955

Дочь: Крюкова Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Акимовна

Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Татьяна Акимовна

Смерть
08.12.1981
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close