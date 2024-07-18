Харитонов Дмитрий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1907
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Харитонова) Тоня (Тома? Шура?) Дмитриевна
Мать ребёнка: Харитонова Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харитонова Екатерина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1929
Сын: Харитонов Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Харитонова Екатерина Степановна
Смерть
1942