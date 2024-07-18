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Харитонов Дмитрий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1907

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1907

Отец: Харитонов Емельян Харитонович

Мать: Харитонова Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Харитонова) Тоня (Тома? Шура?) Дмитриевна

Мать ребёнка: Харитонова Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харитонова Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
29.09.1929

Сын: Харитонов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Харитонова Екатерина Степановна

Смерть
1942

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