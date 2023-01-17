Серова (Яшина) Евфимия Матфеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти26.01.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Матфей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1901
Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев
Рождение ребёнка
18.01.1906
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев
Рождение ребёнка
25.07.1907
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев
Рождение ребёнка
27.09.1910
Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев
Волосово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
26.01.1942