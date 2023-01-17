Серова (Яшина) Евфимия Матфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Яшина) Евфимия Матфеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

26.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Матфей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1901

Сын: Серов Феодор Иванович

Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев

Рождение ребёнка
18.01.1906

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев

Рождение ребёнка
25.07.1907

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев

Рождение ребёнка
27.09.1910

Сын: Серов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев

Волосово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
26.01.1942
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