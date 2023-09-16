Яковлева Галина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Галина Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ухов Геннадий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1947

Дочь: Яковлева Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Мясников Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Яковлев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Мясников Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
05.12.1950

Сын: Яковлев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Мясников Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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