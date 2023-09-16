Яковлева Галина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ухов Геннадий
Рождение ребёнка
02.01.1947
Дочь: Яковлева Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Мясников Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1949
Отец ребёнка: Мясников Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
05.12.1950
Сын: Яковлев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Мясников Сергей Михайлович
Смерть
Неизвестно