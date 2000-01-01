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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1879 г.р.

Дети

1940 г.р.
1942 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1918

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
26.05.1940

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.10.1942

Сын: ?

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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