Павелъ Димитрiевъ
Место рождения
Дата рождения07.09.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
07.09.1893 ст.
Отец: Дмитрий Степанов
Мать: Анна Матвеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Димитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, оба православные 56-25-219-326об-327
Крещение
08.09.1893 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Зельева крестьянинъ Афонасiй Александровъ и деревни Здурьева того же дому девица Елизавета Степанова 56-25-219-326об-327
Восприемник
09.03.1901 ст.
9 марта 1901 у Алексея Григорiева Стефанова 56-25-221-2об-3
Восприемник
26.05.1902 ст.
26 мая 1902 у Їоанна Григорiева Стефанова 56-25-221-46об-47