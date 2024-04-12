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Павелъ Димитрiевъ

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

07.09.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1893 ст.

Отец: Дмитрий Степанов

Мать: Анна Матвеева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Димитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, оба православные 56-25-219-326об-327
Крещение
08.09.1893 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Зельева крестьянинъ Афонасiй Александровъ и деревни Здурьева того же дому девица Елизавета Степанова 56-25-219-326об-327
Восприемник
09.03.1901 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
9 марта 1901 у Алексея Григорiева Стефанова 56-25-221-2об-3
Восприемник
26.05.1902 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
26 мая 1902 у Їоанна Григорiева Стефанова 56-25-221-46об-47
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