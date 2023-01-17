Малофеевский Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малофеевский Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1974

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.02.1977

Сын: Малофеевский Антон

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1991
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