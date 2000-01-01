Блинова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.?

Сын: Блинов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Блинов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Александр Федорович

Отец ребёнка: Блинов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замяткина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Блинов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Василий Федорович

Отец ребёнка: Блинов Федор

Смерть
Неизвестно
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