Басова Римма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Басова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1958
Сын: Басов Александр Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Басова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности