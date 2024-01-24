Басова Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басова Римма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Басова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1958

Сын: Басов Александр Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Басова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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