Корякин Михаил Михайлович
Место рожденияКочеток, Чугуевский р-н, Харьковская обл., Украина
Дата рождения21.03.1850
Дата смерти30.01.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Кочеток, Чугуевский р-н, Харьковская обл., Украина
Место жительства
С 1853
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1879 по 1897
Место жительства
По 1879
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.01.1897