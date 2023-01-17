Корякин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякин Михаил Михайлович

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Место рождения

Кочеток, Чугуевский р-н, Харьковская обл., Украина

Дата рождения

21.03.1850

Дата смерти

30.01.1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочеток, Чугуевский р-н, Харьковская обл., Украина
Место жительства
С 1853
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1879 по 1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1879
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.01.1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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