Огородник Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения10.02.1938
Дата смерти19.12.2018
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1938
Бракосочетание
1966
Житковичи, Житковичский район, Гомельская область
Развод в 1970 (1969)
Рождение ребёнка
14.01.1967
Дочь: Грицкова (Романенко) Алла Ивановна
Отец ребёнка: Романенко Иван Кузьмич
Рождена в деревне Плоское, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
19.12.2018
Медков, Светлогорский район, Гомельская область
Переезд в 1993г в Медков, Светлогорский район, Гомельской области из д. Рудаков, Хойникского района, Гомельской Области