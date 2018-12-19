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Огородник Мария Александровна

Место рождения

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область

Дата рождения

10.02.1938

Дата смерти

19.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1938

Отец: Огородник Александр

Мать: Огородник Тихоненко Антонина Архиповна

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Бракосочетание
1966

Муж: Романенко Иван Кузьмич

Житковичи, Житковичский район, Гомельская область
Развод в 1970 (1969)
Рождение ребёнка
14.01.1967

Дочь: Грицкова (Романенко) Алла Ивановна

Отец ребёнка: Романенко Иван Кузьмич

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Рождена в деревне Плоское, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
19.12.2018
Медков, Светлогорский район, Гомельская область
Переезд в 1993г в Медков, Светлогорский район, Гомельской области из д. Рудаков, Хойникского района, Гомельской Области

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