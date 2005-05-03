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Гордина Виктория Андриановна
Гордина Виктория Андриановна
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Древо
Место рождения
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
Дата рождения
03.05.2005
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Богданова Татьяна Васильевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.2005
Отец: не указан
Мать:
Богданова Татьяна Васильевна
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
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