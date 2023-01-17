Ханина Евдокия Фотиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Ханин Семён Миронович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Ханин Семён Миронович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Варвара Семёновна
Отец ребёнка: Ханин Семён Миронович
Рождение ребёнка
18.03.1819
Дочь: Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Ханин Семён Миронович
Рождение ребёнка
03.12.1823
Дочь: Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Ханин Семён Миронович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Ханин Семён Миронович
Работа или профессия
Неизвестно