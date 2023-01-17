Ханина Евдокия Фотиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина Евдокия Фотиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ханин Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Ханин Семён Миронович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Ханин Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Ханин Семён Миронович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Варвара Семёновна

Отец ребёнка: Ханин Семён Миронович

Рождение ребёнка
18.03.1819

Дочь: Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Ханин Семён Миронович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.12.1823

Дочь: Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Ханин Семён Миронович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Ханин Семён Миронович

Работа или профессия
Неизвестно
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