Голицын Сергей Дмитриевич
мужской, родился 12.03.1877, Харьков, Харківська область
умер 25.02.1940, Прага
ОтецГолицын Дмитрий Фёдорович28.03.1849 г.р.
МатьГолицына (Сиверс) Мария Александровна27.10.1851 г.р.
Супруги
Компер (О Рурк) Зоя Николаевна23.07.1889 г.р.
Голицына (Трунина) Надежда Антоновна13.02.1873 г.р.
Дети
Голицын Никита Сергеевич15.02.1912 г.р.
Голицын Фёдор Сергеевич04.03.1914 г.р.Показать еще 1
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Рождение
12.03.1877
Бракосочетание
С 27.04.1911 по ?.10.1917
Рождение ребёнка
15.02.1912
Мать ребёнка: Компер (О Рурк) Зоя Николаевна
Должик, Харківська область
Рождение ребёнка
04.03.1914
Мать ребёнка: Компер (О Рурк) Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
25.10.1917
Мать ребёнка: Компер (О Рурк) Зоя Николаевна
Царство Польское, Российская республика
Бракосочетание
29.05.1926
Смерть
25.02.1940