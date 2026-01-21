Голицын Сергей Дмитриевич 12.03.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицын Сергей Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.03.1877, Харьков, Харківська область

умер 25.02.1940, Прага

Отец
Голицын Дмитрий Фёдорович28.03.1849 г.р.
Мать
Голицына (Сиверс) Мария Александровна27.10.1851 г.р.
Супруги
Компер (О Рурк) Зоя Николаевна23.07.1889 г.р.
Голицына (Трунина) Надежда Антоновна13.02.1873 г.р.
Дети
Голицын Никита Сергеевич15.02.1912 г.р.
Голицын Фёдор Сергеевич04.03.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1877

Отец: Голицын Дмитрий Фёдорович

Мать: Голицына (Сиверс) Мария Александровна

Харьков, Харківська область

Бракосочетание
С 27.04.1911 по ?.10.1917

Жена: Компер (О Рурк) Зоя Николаевна

Харьков, Харківська область

Рождение ребёнка
15.02.1912

Сын: Голицын Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Компер (О Рурк) Зоя Николаевна

Должик, Харківська область

Рождение ребёнка
04.03.1914

Сын: Голицын Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Компер (О Рурк) Зоя Николаевна

Харьков, Харківська область

Рождение ребёнка
25.10.1917

Сын: Голицын Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Компер (О Рурк) Зоя Николаевна

Царство Польское, Российская республика

Бракосочетание
29.05.1926

Жена: Голицына (Трунина) Надежда Антоновна

Смерть
25.02.1940

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