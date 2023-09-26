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Бородин Сергей Викторович
Бородин Сергей Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.04.1986
Пол
Мужской
Отец
Бородин Виктор Анатольевич
1953 г.р.
Мать
Бородина (Гринченко) Светлана Александровна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1986
Отец:
Бородин Виктор Анатольевич
Мать:
Бородина Светлана Александровна
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