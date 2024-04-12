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Диканова Анна Алексеевна

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Дубровина Иулиания Николаевна

Отец ребёнка: Диканов Николай Андреевич

Малое Песьяново, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Диканова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Диканов Николай Андреевич

Малое Песьяново, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Диканова Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Диканов Николай Андреевич

Малое Песьяново, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Диканова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Диканов Николай Андреевич

Малое Песьяново, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диканов Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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