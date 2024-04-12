Диканова Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Дубровина Иулиания Николаевна
Отец ребёнка: Диканов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Диканова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Диканов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Диканова Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Диканов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Диканова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Диканов Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно