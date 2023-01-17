Ахметшина Кафея
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Гайфутдинов Шамси Гилязович
Отец ребёнка: Гайфутдинов Гиляз-Киляч Махутдинович
Рождение ребёнка
?.08.1936
Дочь: Гайфутдинова Халися Гилязовна
Отец ребёнка: Гайфутдинов Гиляз-Киляч Махутдинович
Рождение ребёнка
15.09.1939
Дочь: Гайфутдинова Халида Гилязовна
Отец ребёнка: Гайфутдинов Гиляз-Киляч Махутдинович
Смерть
1982