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Ахметшина Кафея

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Место рождения

Служилая Шентала, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1898

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Служилая Шентала, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1933

Сын: Гайфутдинов Шамси Гилязович

Отец ребёнка: Гайфутдинов Гиляз-Киляч Махутдинович

Рождение ребёнка
?.08.1936

Дочь: Гайфутдинова Халися Гилязовна

Отец ребёнка: Гайфутдинов Гиляз-Киляч Махутдинович

Рождение ребёнка
15.09.1939

Дочь: Гайфутдинова Халида Гилязовна

Отец ребёнка: Гайфутдинов Гиляз-Киляч Махутдинович

Служилая Шентала, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1982
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