Жоров Исаак/Исаакий Романов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жоров Роман Минов
Мать: Жорова Харитина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Сельское хозяйство
Место жительства
Неизвестно
Откуда: с. Очкино Куда: д. Орловка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1893
Дочь: Черняк (Жорова) Ульяна Исаковна
Мать ребёнка: Жорова Ефросиния Иоаннова
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Жорова) Сигклитикия Исаакова
Мать ребёнка: Жорова Ефросиния Иоаннова
Рождение ребёнка
29.11.1900
Сын: Жоров Андрей Исааков
Мать ребёнка: Жорова Ефросиния Иоаннова
Рождение ребёнка
27.05.1903
Сын: Жоров Никита Исааков
Мать ребёнка: Жорова Ефросиния Иоаннова
Место жительства
Между 1937 и 1938
Откуда: д. Орловка По причине раскулачивания.
Смерть
1937
Причина смерти: удушье
Место жительства
Между 1939 и 1940
Откуда: с. Каратерек Куда: д. Орловка