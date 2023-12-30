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Жоров Исаак/Исаакий Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жоров Роман Минов

Мать: Жорова Харитина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жорова Ефросиния Иоаннова

Работа или профессия
Неизвестно
Сельское хозяйство
Место жительства
Неизвестно
Откуда: с. Очкино Куда: д. Орловка
Место жительства
Неизвестно
Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
20.12.1893

Дочь: Черняк (Жорова) Ульяна Исаковна

Мать ребёнка: Жорова Ефросиния Иоаннова

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Жорова) Сигклитикия Исаакова

Мать ребёнка: Жорова Ефросиния Иоаннова

Рождение ребёнка
29.11.1900

Сын: Жоров Андрей Исааков

Мать ребёнка: Жорова Ефросиния Иоаннова

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
27.05.1903

Сын: Жоров Никита Исааков

Мать ребёнка: Жорова Ефросиния Иоаннова

Место жительства
Между 1937 и 1938
Откуда: д. Орловка По причине раскулачивания.
Смерть
1937
Причина смерти: удушье
Место жительства
Между 1939 и 1940
Откуда: с. Каратерек Куда: д. Орловка

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