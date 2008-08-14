Абдурахмановна Гульшат Равильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдурахмановна Гульшат Равильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1983

Отец: Харисов Равиль Фатыхович

Мать: Галямова Диля Закиевна

Рождение ребёнка
14.08.2008

Дочь: Абдурахманова Эвелина Ринатовна

Отец ребёнка: Абдурахманов Ринат Тофикович

Рождение ребёнка
?.09.2021

Сын: Абдурахманов Марк Ринатович

Отец ребёнка: Абдурахманов Ринат Тофикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдурахманов Ринат Тофикович

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