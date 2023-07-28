Солдаткичева (Кокарева) Мария Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти12.08.1883 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Кокарев Прокопий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1883 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Оба первым браком.
Смерть
12.08.1883 ст.
19 лет, от чахотки. (несовпадение возрастов при венчании и смерти на 3 года)