Солдаткичева (Кокарева) Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткичева (Кокарева) Мария Прокопьевна

Место рождения

Якушкино, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

1860

Дата смерти

12.08.1883 ст.

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Кокарев Прокопий Васильевич

Мать: не указана

Якушкино, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
09.02.1883 ст.

Муж: Солдаткичев Григорий Александрович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Оба первым браком.
Смерть
12.08.1883 ст.
Якушкино, Чебсарский район, Северный край
19 лет, от чахотки. (несовпадение возрастов при венчании и смерти на 3 года)

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