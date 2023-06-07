(Башилова) Улита Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Башилова) Улита Федорова

(Башилова) Улита Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1799

Отец: Башилов Феодор Лаврентьев

Мать: Башилова Дарья Борисова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Ни... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close