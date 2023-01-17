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Головкина Ирина Иванова

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Место рождения

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

01.12.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Головкина Агафья Иванова

Отец ребёнка: Головкин Ефрем Яковлев

Приемная дочь Головкиных Ефрема Яковлева и Ирины Ивановой
Бракосочетание
Около 1842

Муж: Головкин Ефрем Яковлев

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Головкин Иван Ефремов

Отец ребёнка: Головкин Ефрем Яковлев

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
?.07.1848

Сын: Головкин Диомид Ефремов

Отец ребёнка: Головкин Ефрем Яковлев

Смерть
01.12.1890 ст.
Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
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