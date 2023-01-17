Головкина Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти01.12.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Головкина Агафья Иванова
Отец ребёнка: Головкин Ефрем Яковлев
Приемная дочь Головкиных Ефрема Яковлева и Ирины Ивановой
Бракосочетание
Около 1842
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Головкин Ефрем Яковлев
Рождение ребёнка
?.07.1848
Отец ребёнка: Головкин Ефрем Яковлев
Смерть
01.12.1890 ст.