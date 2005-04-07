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Ганиев Виль Халимович

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Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.07.1934

Дата смерти

07.04.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1964 по 2005
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1964
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.04.2005
Москва, город федерального значения Москва
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