Ганиев Виль Халимович
Место рождения
Дата рождения10.07.1934
Дата смерти07.04.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1964 по 2005
Место жительства
По 1964
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.04.2005