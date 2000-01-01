Кольцова (Ватлина) Майя Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцова (Ватлина) Майя Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1983

Отец: Ватлин Андрей Викторович

Мать: Ватлина Марина Викторовна

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