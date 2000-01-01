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Кольцова (Ватлина) Майя Андреевна
Кольцова (Ватлина) Майя Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.1983
Пол
Женский
Отец
Ватлин Андрей Викторович
1961 г.р.
Мать
Ватлина (Аристархова) Марина Викторовна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1983
Отец:
Ватлин Андрей Викторович
Мать:
Ватлина Марина Викторовна
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