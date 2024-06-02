Чернышев Николай Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Николай Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернышев Данил Феофанович

Мать: Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышева (Кудрявцева) Галина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышева (Кудрявцева) Галина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева (Кудрявцева) Галина Владимировна

Смерть
Неизвестно

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