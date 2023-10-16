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Батраков Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 или 1813 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батраков Яков Иванович

Мать: не указана

Упоминание
1858 ст.
Нестюково, Пермский муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф 111 оп 1 д 1923 РС за 1858 с. Верхнемуллинское дер. Нестюково лист 92об-93 № 295
Восприемник
01.04.1873
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
В у Василия Константиновича Батракова = племянник, сын брата Ф 719 оп 1 д 312 стр 30 №67м
Смерть
Неизвестно
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