Малкина Павла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1920
Дочь: Кычёва Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Малкин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
19.12.1928
Сын: Малкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Малкин Алексей Семёнович
Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малкин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малкин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малкин Алексей Семёнович
Смерть
Неизвестно