Малкина Павла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкина Павла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1920

Дочь: Кычёва Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Малкин Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
19.12.1928

Сын: Малкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Малкин Алексей Семёнович

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малкин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Малкин Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малкин Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Малкин Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малкин Василий Алексееви

Отец ребёнка: Малкин Алексей Семёнович

Смерть
Неизвестно
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