Каптур Сергей Фёдорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Каптур Сергей Фёдорович

Место рождения

деревня Новосёлки Борисовского района Минской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Новосёлки Борисовского района Минской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаевская Анна Марковна

Рождение ребёнка
10.07.46

Сын: Гаевский Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Гаевская Анна Марковна

Рождение ребёнка
08.05.1944

Дочь: Канашевич Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Гаевская Анна Марковна

Смерть
Неизвестно

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