Каптур Сергей Фёдорович
Место рождениядеревня Новосёлки Борисовского района Минской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Новосёлки Борисовского района Минской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаевская Анна Марковна
Рождение ребёнка
10.07.46
Сын: Гаевский Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Гаевская Анна Марковна
Рождение ребёнка
08.05.1944
Дочь: Канашевич Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Гаевская Анна Марковна
Смерть
Неизвестно