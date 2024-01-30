Никифорова (Фанина) Татьяна Василтевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Фанина) Татьяна Василтевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1952

Отец: Фанин Василий Иванович

Мать: Фанина Федора (Феодора) Сергеевна

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