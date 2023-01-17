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Анастасия Кондратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

26.08.1877

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1865

Муж: Богатырев (романов) Степан Яковлев

Рождение ребёнка
21.03.1872

Сын: Богатырев (романов) Кирилл Степанов

Отец ребёнка: Богатырев (романов) Степан Яковлев

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1873

Сын: Богатырев (романов) Иоанн Степанов

Отец ребёнка: Богатырев (романов) Степан Яковлев

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1876

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Богатырев (романов) Степан Яковлев

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.08.1877
Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Мясково, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
погост Сонский
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