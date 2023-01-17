Анастасия Кондратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти26.08.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1865
Рождение ребёнка
21.03.1872
Сын: Богатырев (романов) Кирилл Степанов
Отец ребёнка: Богатырев (романов) Степан Яковлев
Рождение ребёнка
17.06.1873
Сын: Богатырев (романов) Иоанн Степанов
Отец ребёнка: Богатырев (романов) Степан Яковлев
Рождение ребёнка
19.01.1876
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Богатырев (романов) Степан Яковлев
Смерть
26.08.1877
Похороны
Неизвестно
Мясково, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
погост Сонский