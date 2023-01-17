Петряшев Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшев Иван Егорович

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Место рождения

Чупово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чупово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 4346-П, л. 229
Военная служба
15.06.1917 ст.
Богодухов, Харківська область
Болен. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 4346-П, л. 229
Смерть
Неизвестно
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