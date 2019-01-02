Ходакова (Татаринова) Валентина Егоровна
Место рожденияБольшие Хомяки
Дата рождения24.07.1938
Дата смерти02.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виктор Иванович Ходаков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.2019
Спас-Деменск, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область