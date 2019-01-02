Ходакова (Татаринова) Валентина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходакова (Татаринова) Валентина Егоровна

Место рождения

Большие Хомяки

Дата рождения

24.07.1938

Дата смерти

02.01.2019

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1938

Отец: Егор Максимович Татаринов

Мать: Татаринова Татьяна Порфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виктор Иванович Ходаков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виктор Иванович Ходаков

Смерть
02.01.2019
Спас-Деменск, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

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