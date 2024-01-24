Васса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1889

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1889

Отец: Андрей Федорович

Мать: Евдокия Мироновна

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