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Васса Андреевна
Васса Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.08.1889
Пол
Женский
Отец
Андрей Федорович
Мать
Евдокия Мироновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1889
Отец:
Андрей Федорович
Мать:
Евдокия Мироновна
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