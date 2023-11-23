Дунаева (Анкудинова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
24.11.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1891
Супруг(-а): Екатерина Ивановна Дунаева (Анкудинова), мл.
Рождение ребёнка
01.02.1892
Сын: Дунаев Борис Александрович
Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович
Рождение ребёнка
16.08.1893
Сын: Дунаев Александр Александрович
Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович
Рождение ребёнка
30.05.1895
Дочь: (Дунаева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович
Рождение ребёнка
10.10.1897
Дочь: (Дунаева) Евгения Александровна
Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович
Рождение ребёнка
08.11.1898
Дочь: (Дунаева) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович
Рождение ребёнка
27.09.1900
Сын: Дунаев Евфимий Александрович
Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович
Рождение ребёнка
01.06.1902
Сын: Дунаев Николай Александрович
Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович
Рождение ребёнка
31.01.1904
Дочь: (Дунаева) Александра Александровна
Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович
Рождение ребёнка
05.08.1906
Сын: Дунаев Иван Александрович
Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович