Дунаева (Анкудинова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева (Анкудинова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1871

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1891

Муж: Дунаев Александр Ефимович

Супруг(-а): Екатерина Ивановна Дунаева (Анкудинова), мл.
Рождение ребёнка
01.02.1892

Сын: Дунаев Борис Александрович

Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович

Рождение ребёнка
16.08.1893

Сын: Дунаев Александр Александрович

Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович

Рождение ребёнка
30.05.1895

Дочь: (Дунаева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович

Рождение ребёнка
10.10.1897

Дочь: (Дунаева) Евгения Александровна

Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович

Рождение ребёнка
08.11.1898

Дочь: (Дунаева) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович

Рождение ребёнка
27.09.1900

Сын: Дунаев Евфимий Александрович

Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович

Рождение ребёнка
01.06.1902

Сын: Дунаев Николай Александрович

Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович

Рождение ребёнка
31.01.1904

Дочь: (Дунаева) Александра Александровна

Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович

Рождение ребёнка
05.08.1906

Сын: Дунаев Иван Александрович

Отец ребёнка: Дунаев Александр Ефимович

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