Железовская Елизавета Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железовская Елизавета Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1927

Дата смерти

28.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1927

Отец: Железовский Тимофей Никифорович

Мать: Стеликова Марфа Варфаламеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихварёва Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Лихварёв Пётр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихварёва Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Лихварёв Пётр Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихварёв Пётр Кириллович

Рождение ребёнка
13.11.1958

Дочь: Лихварёва Галина Петровна

Отец ребёнка: Лихварёв Пётр Кириллович

Смерть
28.11.1987

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