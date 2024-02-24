Железовская Елизавета Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1927
Дата смерти28.11.1987
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихварёва Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Лихварёв Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихварёва Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Лихварёв Пётр Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1958
Дочь: Лихварёва Галина Петровна
Отец ребёнка: Лихварёв Пётр Кириллович
Смерть
28.11.1987