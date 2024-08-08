Новикова (Крылова) Мария Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Крылова) Мария Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Мещанская жена
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Новиков Филипп Ефимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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