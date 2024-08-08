Новикова (Крылова) Мария Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанская жена
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1904
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно