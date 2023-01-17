Жданов Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданов Владимир Анатольевич

Жданов Владимир Анатольевич

avatar

Место рождения

Ивицы, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

26.07.1869

Дата смерти

04.06.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивицы, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1886 по 1895
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1886
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1895 по 1905
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1905 по 1907
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1911 по 1917
Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 1917 по 1922
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922 по 1924
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Место жительства
С 1924 по 1932
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.06.1932
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close