Жданов Владимир Анатольевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1869
Дата смерти04.06.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886 по 1895
Место жительства
По 1886
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1895 по 1905
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1905 по 1907
Место жительства
С 1911 по 1917
Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 1917 по 1922
Место жительства
С 1922 по 1924
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Место жительства
С 1924 по 1932
Смерть
04.06.1932