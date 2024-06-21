(Уракова) Устинья Митрофановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Вычислено 1793
Отец: Ураков Митрофан Федотов
Мать: Уракова Агафья Петрова
Год рождения вычислен по РС 1975
Упоминание
25.06.1795
Упоминается в возрасте 2 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 335)
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 19 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 177, №43)
Смерть
Неизвестно