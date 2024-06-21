(Уракова) Устинья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Уракова) Устинья Митрофановна

(Уракова) Устинья Митрофановна

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1767 г.р.

Мать

Вычислено 1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Ураков Митрофан Федотов

Мать: Уракова Агафья Петрова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1975
Упоминание
25.06.1795
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 2 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 335)
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 19 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 177, №43)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.