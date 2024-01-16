Калашников (Kalashnikov) Григорий Савельевич (Grigoriy Savelyevich)
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти27.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Военная служба
1942
Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
27.09.1943
Городец, Рогачёвский район, Гомельская область