Калашников (Kalashnikov) Григорий Савельевич (Grigoriy Savelyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников (Kalashnikov) Григорий Савельевич (Grigoriy Savelyevich)

Место рождения

Поперечный, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

27.09.1943

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Калашников Савелий

Мать: Калашникова (Крысько) Ирина Григорьевна

Поперечный, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова (Соснова) Степанида Федоровна

Поперечный, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова (Соснова) Степанида Федоровна

Поперечный, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова (Соснова) Степанида Федоровна

Поперечный, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова (Соснова) Степанида Федоровна

Поперечный, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова (Соснова) Степанида Федоровна

Поперечный, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Военная служба
1942
Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
27.09.1943
Городец, Рогачёвский район, Гомельская область

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