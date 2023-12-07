Попова (Ширинкина) Евдокия
Место рожденияд. Петровка Пермского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1818
Муж: Попов Матвей
Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
22.08.1820
Дочь: (Попова) Наталья
Отец ребёнка: Попов Матвей
Смерть
Неизвестно