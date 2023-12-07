Попова (Ширинкина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Ширинкина) Евдокия

Место рождения

д. Петровка Пермского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1818

Муж: Попов Матвей

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
22.08.1820

Дочь: (Попова) Наталья

Отец ребёнка: Попов Матвей

Смерть
Неизвестно

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