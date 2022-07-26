Блащицына Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлащицына Валентина Григорьевна

Блащицына Валентина Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1940

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1940

Отец: Богучаров Григорий Илларионович

Мать: Богучарова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
15.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блащицын Александр Васильевич

Рождение ребёнка
30.10.1967

Дочь: Болотина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Блащицын Александр Васильевич

Россия Волгоградская область Урюпинск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блащицын Александр Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close