Блащицына Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1940
Рождение ребёнка
15.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блащицын Александр Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1967
Дочь: Болотина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Блащицын Александр Васильевич
Россия Волгоградская область Урюпинск
Бракосочетание
Неизвестно