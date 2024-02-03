Тюменцев Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения05.12.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1841 ст.
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1649об запись №46
Крещение
06.12.1841 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1648об запись №43 Восприемники - той же деревни казенного ведомства крестьяне: — Пётр Иванов Тюменцев — Гавриила Васильева Банных жена Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно