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Тюменцев Степан Иванович

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

05.12.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1841 ст.

Отец: Тюменцев Иван Иванович

Мать: Тюменцева (Шухшина) Агафья Спиридоновна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1649об запись №46
Крещение
06.12.1841 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1648об запись №43 Восприемники - той же деревни казенного ведомства крестьяне: — Пётр Иванов Тюменцев — Гавриила Васильева Банных жена Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно

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